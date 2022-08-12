قناة CBS الأمريكية تعرض لحظات طعن سلمان رشدي في نيويورك «فيديو»

أظهرت لقطات مصورة لمقطع فيديو مدته 21 ثانية تعرض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي للطعن أثناء حضوره احتفال بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن قناة CBS New York الأمريكية.

هجوم وطعن وقناع أسود

وكان «رشدي» قد تلقى عدة طعنات في الرقبة من قبل المهاجم الذي كان يرتدي قناعا أسود أثناء صعوده على خشبة المسرح، حيث كان الكاتب البريطاني يستعد لتقديم كلمته، وسقط رشدي مباشرة على الأرض بينما أخذت الدماء تنزف من رقبته، قبل أن تعتقل قوات الشرطة المتهم وتنقل الكاتب إلى المستشفى من خلال طائرة هيلكوبتر، وأكدت السلطات الأمريكية أن الكاتب البريطاني لا يزال على قيد الحياة بينما لم تحدد مستوى إصابته.

20 ثانية من الهجوم

وقال تشارلز سافينور، الذي كان من بين الحضور، لأسوشيتد برس: «ركض هذا الرجل إلى المنصة وبدأ في طعن رشدي، في البداية كنت مندهشا وتساءلت ما الذي يحدث؟، وبعد ذلك اتضح تماما في بضع ثوان أنه يتعرض للضرب والطعن»، مشيرا إلى أنّ الهجوم استمر نحو 20 ثانية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المهاجم محتجز، وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يهرعون لمساعدته على خشبة المسرح في مؤسسة تشوتوكوا، على بعد نحو 100 كيلومتر من المدينة، وأصيب شخص في المقابلة بجروح طفيفة في رأسه في الهجوم.

فتوى بإهدار دم سلمان رشدي

ويشار إلى أنّ كتابات سلمان رشدي وتحديداً روايته «آيات شيطانية» قد تسببت في إهدار دمه، حيث أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني باغتياله عام 198، وانطلقت احتجاجات عارمة في عدد من البلدان تنديداً بأفكاره وكتاباته التي أثارت جدلاً واسعاً.