الفنان طارق عبدالعزيز يعلن وفاة عمته: أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

أعلن الفنان طارق عبدالعزيز، عبر حسابه على «فيس بوك»، منذ قليل، وفاة عمته.

وكتب عبدالعزيز: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى، عمتي الغالية بهية محمود، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وفاة ابن عم طارق عبدالعزيز

يذكر أن طارق عبدالعزيز، أعلن قبل أقل من شهر، وفاة ابن عمه، وقال عبر «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله، ابن عمي محمود عبدالحميد، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونسألكم الفاتحة والدعاء».