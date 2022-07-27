وفاة ابن عم الفنان طارق عبد العزيز

أعلن الفنان طارق عبد العزيز، عن وفاة ابن عمه «محمود عبد الحميد»، مساء اليوم، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب طارق عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «توفى إلى رحمة الله ابن عمي محمود عبد الحميد، والعزاء يوم السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته».

طارق عبد العزيز مع خالد النبوي لأول مرة في راجعين يا هوى

وكان الفنان طارق عبد العزيز، حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل راجعين يا هوى، الذي جمعه بالفنان خالد النبوي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

طارق عبد العزيز ينتهي من تصوير فيلم ألوان

وانتهى طارق عبد العزيز، من تصوير فيلم جديد يحمل اسم ألوان، يُشارك في بطولته كل من منال سلامة، ونور إيهاب، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج محب وديع.

تدور الأحداث فى إطار درامي حول طفل سورى غرقت عائلته، ووصل لمصر فتتبناه إحدى الأسر المصرية، ويقوم الطفل بدوره الإيجابى فى حياتهم بعد انشغالهم بأمور الحياة عن جو العائلة.

كما يترقب الفنان طارق عبد العزيز، عرض مسلسله الجديد، «"آخر دور»، الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القليلة المُقبلة.