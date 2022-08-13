أسعار شنط المدارس 2022 في الأسواق.. تصل إلى 1999 جنيها

قبل بدء العام الدراسي، يبدأ الناس وأولياء الأمور بشراء مختلف المستلزمات التي يحتاجها أبنائهم خلال الدراسة، ومنها أسعار شنط المدارس 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستبدأ يوم السبت الموافق 24 من سبتمبر القادم، وسينتهي الخميس 8 من يونيو 2023.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أسعار شنط المدارس 2022، وفق إحدى مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار شنط المدارس 2022

وجاءت أسعار شنط المدارس 2022 كما يلي:

- شنطة ظهر للجنسين من مينترا بسعر يصل إلى 110 جنيهات.

- شنطة ظهر نايلون بنقشة ورود للمدرسة للبنات فقط بسعر يصل إلى 268 جنيها.

- شنطة ظهر للمدرسة بوليستر مقاومة للماء بنقشة أمواج للجنسين من مينترا بسعر يصل إلى 100 جنيه.

- حقيبة ظهر خفيفة الوزن قابلة للطي سعة 20 لترا كما تصلح كحقيبة للسفر ومن مميزاتها أنها مقاومة للماء وقابلة للطي بسعر يصل إلى 85 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية بعجل ترولي قابل للفك مقاس 18 بسعر يصل إلى 600 جنيه.

- شنطة ظهر مدرسية كاجوال للجنسين مستوردة بسعر يصل إلى 242 جنيها.

- حقيبة ظهر مدرسية مقاومة للماء للجنسين من مينترا بسعر يصل إلى 139 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية بتصميم مزين بدب لطيف للمراهقين، كما أنها مناسبة للسفر بسعر يصل إلى 249 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية بنمط منقوش من البوليستر مقاومة للماء بجيب أمامي وسوست بسعر يصل إلى 130 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية سيتي سكوت للجنسين من جان سبورت، متعدد الألوان بسعر يصل إلى 1249 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية للأولاد والبنات من سويس جير - شنطة مقاومة للماء سعة 40 من سويس جير، شنطة H بسعر يصل إلى 1999 جنيها.

- حقيبة العربة جمال المدرسة طوق بحزام مع مربع الغداء وقلم رصاص بسعر يصل إلى 600 جنيه.