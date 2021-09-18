تبدأ من 40 جنيهًا.. أسعار شنط المدارس في معرض «أهلا مدارس» 2021

وفر معرض «أهلًا مدارس» 2021، العديد من الأدوات والمستلزمات الدراسية، بينها «شنط» المدارس بأسعار تقل 30% عن الأسعار الخارجية، التي تتاح حاليا في مقر المعرض المقام بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر.

أسعار «شنط» المدارس في معرض «أهلًا مدارس»

وتبدأ أسعار «شنط» المدارس في معرض «أهلًا مدارس»، من 40 جنيهًا وتصل حتى 300 جنيه. وقال أحد العارضين، إن الأسعار تتفاوت حسب نوع خامة «الشنطة» وحجمها، لافتًا إلى أن المعرض يحوي جميع «الشنط» التي تحوي أشكالًا كرتونية مختلفة تناسب جميع الطلاب من الإناث أو الذكور.

ويوفر المعرض أحجامًا مختلفة من «شنط» المدارس، تبدأ من «شنط» الأطفال في مرحلة الحضانة ومرورا بـ«شنط» المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى المرحلة الثانوية.

من الجلد والجينز.. أسعار «شنط» المدارس تختلف حسب الخامة

ويتواجد داخل معرض «أهلًا مدارس» أنواع عديدة لخامة ونوع «شنط» المدارس، حيث يتوفر منها الجلد والجينز. وأكد عدد من العارضين أن أسعار «الشنط» من الخامة الجينز أغلى من المصنوعة من الجلد.

كما يتيح المعرض المئات من «شنط» المدارس بأسعار بسيطة حتى تكون في متناول جميع الأسر لشراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم الطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وأكد العارضون أن الأسعار متفاوتة وفي متناول جميع الأسر بداية من 40 جنيهًا وصولا لأعلى حقيبة موجودة داخل المعرض، لا تزيد على 300 جنيه، بخلاف الأسعار في المحال الخارجية التي تبدأ من 200 جنيه وتصل حتى 900.

معرض «أهلًا مدارس» مستمر حتى نهاية سبتمبر

ويستمر معرض «أهلًا مدارس» في استقبال الجمهور من الزوار يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، لبيع كل مستلزمات العام الدراسي مثل «شنط» المدارس والأدوات المدرسية والمكتبية وكل ما يحتاجه الطالب من أدوات خلال العام الدراسي الذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل.