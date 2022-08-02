لحظة هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان.. فيديو

نشرت قناة العربية فيديو لهبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار تايوان، وذلك بالرغم من التحذيرات الصينية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، وما أشارت إليه تقارير عن احتمال رد فعل عسكري من جانب الصين على الزيارة.

بيلوسي تتكتم على زيارتها الآسيوية لأسباب أمنية

وسبق وتكتمت ناسي بيلوسي على تفاصيل زيارتها الآسيوية الحالية التي شملت عدة بلدان، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية.

وقال مصدر سبق واطلع على جدول الزيارة، إنه كان مكتوبا أمام محطة تايوان في رحلتها أنها غير مؤكدة.

البنتاجون يستعد لتأمين الزيارة بأقصى حمولة ذخيرة

وذكرت تقارير لاحقة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتأمين زيارة بيلوسي إلى تايوان، وأنها سمحت لطائراتها في المنطقة بحمل أقصى حمولة من الذخيرة.