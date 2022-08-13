تدريب 1700 طالب من 27 جامعة في معامل الطاقة الذرية

أعلنت هيئة الطاقة الذرية مواصلة البرنامج التدريبي الذي تنفذه لتدريب 1700 طالب، من حوالي 27 جامعة على مستوى مصر، خلال الإجازة الصيفية هذا العام، بمركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة.

زيارات ميدانية للمنشآت والمعامل المتخصصة

وقالت الدكتورة غادة إبراهيم عيسى رئيسة مركز البحوث النووية، والذي يعتبر أقدم وأعرق مراكز الهيئة بأنشاص، إن المركز استقبل خلال شهري يوليو وأغسطس مئات الطلبة والطالبات من الجامعات المصرية للتدريب الصيفي، والتعرف على أنشطة المركز، لافتة إلى أن برنامج التدريب الذي تشارك فيه معظم شعب وأقسام المركز يشمل برنامجًا نظريًا وآخر عملي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمنشآت والمعامل المتخصصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

تدريب 50 طالبًا في تخصصات الهندسة النووية

وأشارت «عيسى»، في بيان، إلى أن التدريب يستمر خلال شهر أغسطس 2022، وهو يعد الأضخم على مستوى الجامعات ومراكز البحوث المصرية والعربية، لافتة إلى أن التدريب شمل خلال الفترة الماضية برنامجًا متخصصًا لتدريب حوالي 50 طالبًا في تخصصات الهندسة النووية، وشارك في التدريب أكثر من 20 من أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، قال الدكتورعادل عليان، الأستاذ بقسم المفاعلات الذرية والمشرف على تدريب المجموعة الهندسية من الطلبة، إن الجزء النظري من التدريب شمل «تصميم و تشغيل وآمان المفاعلات، تحلية المياه باستخدام التقنيات النووية، ومعالجة النفايات المشعة، وأنواع المفاعلات النووية، وكيفية التحكم في المفاعلات النووية، وأنظمة الأمن النووي، وتصنيع الدوائر الكهربية المطبوعة، وتصنيع الوقود النووى للمفاعل البحثي الثاني، وكيفية تصنيع رقائق السيليكون».

التدريب على التعامل مع المخلفات المشعة بأنواعها

وقالت هيئة الطاقة الذرية، إن الزيارات الميدانية شملت زيارة المعامل الحارة، ومفاعل مصر البحثي الثاني، ومصنع الوقود النووي الملحق بالمفاعل، ومعمل تصنيع الدوائر الكهربية المطبوعة، ومحطة معالجة النفايات المشعة، ومعمل تصنيع رقائق السيليكون، لافتة إلى أن مركز المعامل الحارة المتخصص في إدارة والتعامل مع المخلفات المشعة بأنواعها، والمسؤول عن البرنامج التدريبي استقبل حوالي 900 طالب وطالبة.

الانتهاء من تدريب 300 طالب

أما الدكتورعصام صالح زكريا رئيس مركز المعامل الحارة، فقال إن المركز انتهى هذا الأسبوع من تدريب حوالي 300 طالب من كليات العلوم والصيدلة من حوالي 18 جامعة مصرية، وشمل البرنامج التدريبي جزء نظريًا متخصص عن: تعريف النشاط الإشعاعي، القياسات والكواشف الإشعاعية، أسس الوقاية من الاشعاع، الكيمياء النووية، انتاج الشنط المجفدة واستخداماتها في التصوير الإشعاعي، إنتاج الأجسام المضادة وتطبيقاتها في مجال الإشعاع وعلاج الأورام، إنتاج النظائر المشعة، الصيدلة النووية وتطبيقاتها الطبية، التطبيقات الاشعاعية للتكنولوجيا الحيوية والجزيئية، والحوادث النووية.

وقالت الدكتورة عبير أمين الأستاذة بمركز المعامل الحارة إن هذا البرنامج التدريبي يشمل أيضا زيارات للمعامل المتخصصة بمركز المعامل الحارة، وبعض المنشآت مثل وحدة التعامل مع المخلفات ومعامل إنتاج النظائر.

في السياق، قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة إن الهيئة تفتح ذراعيها لشباب مصر من طلبة الجامعات المصرية لنشر المعرفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتجهيز الكوادر العلمية المتخصصة للعمل بالهيئة، وكذلك للبرنامج النووي المصري، حيث إن الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر التي تمتلك المعامل والمنشآت البحثية والتطبيقية في مجالات استخدامات الاشعاع في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا.

أما الدكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي لهيئة الطاقة الذرية، فقال إن التدريب الصيفي لشباب الجامعات المصرية مستمر خلال شهر أغسطس 2022، والهيئة ستبدأ نشاطًا آخر قريبًا لتنظيم زيارات للشباب من طلبة المدارس لمراكز الهيئة مع بداية العام الدراسي الجديد، لنشر الثقافة النووية ودعم مسيرة الدولة لبناء شباب مصر لأنهم أملها في المستقبل.