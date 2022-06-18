برتوكول تعاون بين «الطاقة الذرية» و«علوم البحار» لرصد ملوثات الشواطئ

وقعت هيئة الطاقة الذرية ممثلة في الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ممثلًا في الدكتورعمرو زكريا رئيس المعهد، لتنفيذ درسات ومسح بحري للسواحل المصرية؛ لرصد الملوثات باستخدام خبرات هيئة الطاقة الذرية في هذا المجال، وخبرات المعهد القومي لعلوم البحار وإمكاناته العلمية والبحثية، إضافة إلى سفن الأبحاث التابعة للمعهد، وهما «اليرموك» و«سلسبيل».

المشاركون في توقيع البروتوكول

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية، في بيان اليوم، أنّه شارك في مراسم توقيع البروتوكول من هيئة الطاقة الذرية الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي، والدكتورة حنان دياب وكيل شعبة الرقابة الإشعاعية، ومدحت نجيب مدير مكتب رئيس الهيئة، ومن المعهد القومي لعلوم البحارالدكتور عادل علي مدير فرع المياه الداخلية، والدكتور طارق عثمان رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتورة عبير السحرتي رئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع.

رسم خريطة لملوثات للشواطئ المصرية

وأعلن الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأنّ الهيئة تقوم بأنشطة بحثية عدة في مجالات الرصد البيئي للملوثات بالشواطئ المصرية ويوجد لديها مشروع تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال، لافتا إلى أنّ هذا التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار بإمكاناته العلمية والبحثية سيدعم هذا العمل، ويساعد في رسم خريطة للملوثات للشواطئ المصرية.

معامل حديثة لتحليل وقياس الملوثات بالتقنيات النووية

من جهتها قالت الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي، إن المركز لديه خبرات طويلة في المجال البحثي لرصد الملوثات بأنواعها كما يمتلك معامل حديثة لتحليل وقياس الملوثات بالتقنيات النووية .

جاء توقيع البروتوكول ضمن اهتمام الدولة بحماية الشواطئ المصرية الممتدة بطول أكثر من 3 آلاف كيلو متر والمطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والزيادة بمعدل عبور السفن بقناة السويس لنحو 20 ألف سفينة، وعودة حركة التجارة العالمية بعد فترات التوقف يؤكد ضرورة رصد الملوثات على السواحل المصرية.