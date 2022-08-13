البنك المركزي ينفي استقالة طارق عامر من منصبه: مدته تنتهي نوفمبر 2023

أكّد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

نفي استقالة محافظ البنك المركزي المصري من منصبه

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال «نجم»، إنّ مدة محافظ البنك المركزي تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحًا أنَّه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

انتشار الشائعات تؤثر سلبًا على البنك المركزي والبنوك

وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أنَّ مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبًا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتمّ الحفاظ عليها وفقًا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.