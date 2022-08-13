ممشى أهل مصر.. يشمل 3 مراحل ويضم مطاعم ومحلات وأماكن جلوس على النيل

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير غير مسبوقة، منها مشروع ممشى أهل مصر الذي انطلق فى سبتمبر 2019 لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لكورنيش النيل، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر الممتدة من كوبري إمبابة حتى كوبرى 15 مايو، حيث يمتد المشروع بطول مجرى النيل.

حماية نهر النيل

وأكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن أعمال تطوير ممشى أهل مصر تهدف لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات، والحد من وصول المخلفات إلى مجرى النيل، كما أن مشروع ممشى أهل مصريشمل إقامة مسرح مكشوف، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، مع إقامة ممشى متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريًا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردًا.

تشجيع الأنشطة الرياضية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن مشروع ممشى أهل مصر يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين جودة الحياة وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه، وزيادة الجذب السياحي ودعم الاستثمار والسياحة من إقامة مراسي ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع، علاوة على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية مثل التجديف والمراكب الشراعية.

3 مراحل لتطوير ممشى أهل مصر

ويشمل مشروع ممشى أهل مصر 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبرى 15 مايو حتى كوبري أكتوبر، وجرى زيادة طول ممشى المرحلة الأولى، بإنشاء مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م، وتم إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلًا و5 كافتيريات و5 مطاعم، كما تشهد المرحلة الثانية تطوير جزء بطول 3.2 كم في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل، وتضم ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، كما تتضمن تلك المرحلة تنفيذ 19 مبنى تشمل مطاعم وكافتيريات ومحلات، ومبان خدمية، أما المرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل، والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.