تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر بالقاهرة

أكدت محافظة القاهرة أن مشروع ممشى أهل مصر جاء تنفيذا لتكليفات لقيادة السياسية بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والمفتوحة للتنزه والترويح عن النفس وجعلها مناطق جذب سياحى وتجميل الواجهة النيلية، وبدأ المشروع عام 2019 ويشمل مشاريع للتنمية السياحية والاستثمار من إقامة مراسى ومسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع مع تشجيع بعض الرياضات المائية مثل التجديف.

المشروع يركز على المساحات الخضراء

وأوضحت محافظة القاهرة فى تقرير لها، أن مشروع ممشى أهل مصر يعد نقلة حضارية للعاصمة ويتم تنفيذه على مساحات خضراء تصل لـ3100 متر مربع وتضم 235 شجرة و62 نخلة مع تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات إضاءة وبرجولات، مع توفير مناطق انتظار سيارات على مستوى منخفض واستغلال سطحها فى أنشطة ترفيهية مع مراعاة احتياجات ذوى الهمم.

محلات وكافتيريات ومطاعم

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر فهى بطول 2 كم من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى أكتوبر وتم زيادة طول ممشى المرحلة الأولى بإنشاء مسار مواز بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5 م وتم انشاء نحو 19 مبنى يضم 62 محل و5 كافتيريات و5 مطاعم مع تنفيذ مدرجات سعة كل مدرج 1200 فرد ومسرح سعة 772 فرد علاوة على 3 جراجات.

المرحلتان الثانية والثالثة

أما المرحلة الثانية بدأت فى أكتوبر الماضى وتشهد تطوير جزء من ممشى أهل مصر بطول 3.2 كم وتقع فى المسافة من كوبرى قصر النيل انتهاء بكوبرى إمبابة وكوبرى الساحل مع تنفيذ ممشى أفراد متدرج بطول 4 كم ،مع تنفيذ 19 مبنى تتنوع ما بين مطعم عائم وكافتيريات ومحلات ومبان خدمية ومدرجات ومسرحين .

أما المرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبرى تحيا مصر إلى كوبرى الساحل والثانى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى قصر العينى ،