الأقصر تبدأ تنفيذ مشروع كورنيش بالبر الغربي.. على غرار ممشى أهل مصر

بدأت محافظة الأقصر، تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

وأعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال جولته بمدينة القرنة لمتابعة تنفيذ المشروع، البدء في إنشاء الكورنيش الجديد، الذي يتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، إذ سيتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشي ومزارا سياحيا عالميا يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفسًا لأهالي الأقصر.

كورنيش على غرار ممشى أهل مصر

يشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيكون على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

الكورنيش يراعي الهوية البصرية للمحافظة

تراعي أعمال إنشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجًا بالحضارة القديمة، وسيوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.