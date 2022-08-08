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نتيجة الثانوية العامة 2022

محافظة القاهرة تبدأ تطبيق خطة ترشيد الطاقة في جميع المصالح الحكومية اليوم

غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية

كتب:

وائل فايز
10:30 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، تطبيق خطة متكاملة لتقليل استخدام الطاقة وترشيدها في مختلف أنواعها بالمباني الحكومية التابعة للمحافظة، أوضحت المحافظة في بيان لها أن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من مساء اليوم الإثنين 8 أغسطس.

محافظة القاهرة تقرر ترشيد الطاقة في المباني الحكومية

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع أجهزة المحافظة من الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية، والتأكد من غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.