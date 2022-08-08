محافظة القاهرة تبدأ تطبيق خطة ترشيد الطاقة في جميع المصالح الحكومية اليوم

أعلنت محافظة القاهرة، تطبيق خطة متكاملة لتقليل استخدام الطاقة وترشيدها في مختلف أنواعها بالمباني الحكومية التابعة للمحافظة، أوضحت المحافظة في بيان لها أن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من مساء اليوم الإثنين 8 أغسطس.

محافظة القاهرة تقرر ترشيد الطاقة في المباني الحكومية

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع أجهزة المحافظة من الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية، والتأكد من غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية.