إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق «كفر الزيات - الإسكندرية»

شهد طريق «كفرالزيات - الإسكندرية» بنطاق محافظة الغربية، حادث سير أسفر عن إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام ومستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

رفع حطام الحادث

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق «كفرالزيات - الإسكندرية» في نطاق مركز كفر الزيات وسقوط مصابين.

تفاصيل الواقعة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم إثر انقلاب دراجة نارية على طريق «كفرالزيات - الإسكندرية»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالزيات العام وتحويلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي من أجل تلقي العلاج بسبب عدم حالتهم الصحية غير المستقرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.