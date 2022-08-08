دفن جثمان سيدة لقيت مصرعها في حادث سير بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بدفن جثمان سيدة في الخمسينيات من العمر بعد وفاتها في حادث مروري أمس.

وانتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة لمعاينة جثمان المتوفاة في ثلاجة مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وكتابة تقرير بسبب الوفاة.

إصابة الابن بكسر في العمود الفقري

وأسفر الحادث عن مصرع زينب أحمد عوض، 54 سنة، مقيمة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، جراء إصابتها بنزيف داخلي، فيما أصيب ابنها محمد السيد إبراهيم، 19 سنة، بكسر في العمود الفقري وجرح في الرأس وكسور مختلفة في أنحاء الجسم جراء سقوطهما من دراجة نارية.

وتلقى اللواء اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث قرب مدينة القنطرة غرب اتجاه مدينة بورسعيد، ووجه بانتقال ضباط الشرطة والبحث الجنائي إلى مكان الحادث لفحص الواقعة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصاب والمتوفى إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وقالت المصادر الطبية إن المصاب في حالة عدم استقرار لاصابته بكسر في العمود الفقري وجرح في الرأس وكسور مختلفة في أنحاء الجسم جراء سقوطه من الدراجة النارية.

وذكرت المصادر الطبية، أنه تم استدعاء استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب إلى قسم الطوارئ، فور وصول المصاب لاجراء الطوارئ اللازمة فيما تم احتجازه لاجراء بعض الجراحات بالمستشفى.