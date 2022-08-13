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مصاريف جامعة النهضة بني سويف 2022.. «الهندسة بـ34 ألف جنيه»

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أحمد أبوضيف
12:08 م | السبت 13 أغسطس 2022
جامعة النهضة بمحافظة بني سويف

جامعة النهضة بمحافظة بني سويف

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022، وفقًا للضوابط والقواعد التي سيحددها المجلس الأعلى في اجتماعه المقبل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويبحث المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف جامعة النهضة بني سويف 2022 -2023، عبر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعادادت الخاصة بأعمال القبول مع الالتزام بالمواعيد التي يقرها الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بأعمال التقديم.

مصاريف جامعة النهضة بني سويف 2022 

وأوضح «الملاحي»، أن مصاريف جامعة النهضة بني سويف 2022 -2023 للطلاب المصريين تكون بالجنيه المصري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، مؤكداً أن الاستعداد للعام الجديد تم على أعلى مستوى.

مصروفات جامعة النهضة 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة النهضة بني سويف 2022 -2023، وذلك وفقًا لما أعلنه موقع الجامعة.

- كلية الصيدلة 49.500 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 44.500 ألف جنيه.

- كلية الإعلام والعلاقات العامة 22.500  ألف جنيه.

- كلية التسويق وإدارة الأعمال باللغة العربية 13.500 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 87.500 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسوب 24.000 ألف جنيه.

- كلية التسويق وإدارة الأعمال بالشعبة الإنجليزية 22.500 ألف جنيه.

-  كلية الفم والأسنان 64.500 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 34.100 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية أعمال تنسيق المرحلة 2022 للجامعات، وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.