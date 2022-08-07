مصاريف الجامعات الخاصة 2022 المعتمدة في مصر.. تبدأ من 20 ألف جنيه

مصاريف الجامعات الخاصة 2022، من أكثر ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في الوقت الحالي، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2022-2023، التي من المقرر لها أن تبدأ خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا أمس السبت، بنسبة نجاح 75.04%.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

ويقدم موقع «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مصاريف الجامعات الخاصة 2022 المعتمدة في مصر، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسيمة للجامعات.

مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022-2023

- مصاريف كلية التمريض: 48 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون: 160 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة والعلوم السياسية: 145 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022-2023

- التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

- الهندسة: 58 ألف جنيه.

- الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

- الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

- الحاسبات: 51 ألف جنيه.

- الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

- الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين.

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين.

مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022

- كلية الطب البشري: 124 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

- الهندسة: 35 ألف جنيه.

- الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية» و73 ألف جنيه «فارما».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الآداب: 21 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد 2022-2023

- العلوم في المحاسبة: 21 ألف جنيه.

- العلوم في العلوم السياسية: 21 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة:41 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه.

- علوم البيانات: 24 ألف جنيه

- الفم والأسنان: 57 ألف جنيه.

- العلوم في الاقتصاد:21 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

- تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «ميريت» 2022-2023

- الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «حورس» 2022-2023

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

- الطب البشري: 125 ألف جنيه.

- الهندسة: 39 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما».

- إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

- الإعلام: 42 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتيه 2022

- مصاريف كلية الهندسة 180 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب والمعلومات للطلاب المصريين بـ172 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا الأعمال تبلغ 164 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون الرقمية والتصميم فإنها تقدر بـ189 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2022

- مصاريف كلية الألسن: 79 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- مصاريف كلية البيزنس: 109 آلاف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 97 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 192 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- كلية العلوم الهندسية والآداب: 98 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- كلية الإعلام: 109 آلاف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- كلية الصيدلة Pharm D: تبلغ 116ألف جنيه شاملة المصاريف الإدارية.

- كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy: تبلغ 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع القنطرة

- مصاريف كلية الهندسة: 69 ألفًا و30 جنيهًا.

- مصاريف كلية الإعلام: 50 ألفًا و441 جنيهًا للشعبة الإنجليزي.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 162 ألفًا و595 جنيهًا.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 53 ألفًا و730 جنيهًا.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 117 ألفًا و195 جنيهًا.

- مصاريف كلية الصيدلة: 120 ألفًا و499 جنيهًا.

- مصاريف كلية الإعلام: 45 ألفًا و162 جنيهًا للشعبة العربي.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 51 ألفًا و652 جنيهًا.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع العريش

- مصاريف كلية الهندسة: 62 ألفًا و206 جنيهات.

- مصاريف كلية الصيدلة: 108 آلاف و45 جنيهًا.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 41 ألفًا و490 جنيهًا.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 155 ألفًا و710 جنيهات.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

- اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- الهندسة: 60 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023 للفصل الدراسي الأول

- إدارة الأعمال «عربي»: 13 ألفًا و500 جنيه.

- علوم الحاسب: 24 ألف جنيه.

- الطب: 87 ألفًا و500 جنيه.

- الهندسة: 34 ألفًا و100 جنيه.

- الإعلام: 22 ألفًا و500 جنيه.

- الصيدلة: 49 ألفًا و500 جنيه.

- طب الفم والأسنان: 64 ألفًا و500 جنيه.

- العلاج الطبيعي: 44 ألفًا و500 جنيه.

- إدارة الأعمال «إنجليزي»: 22 ألفًا و500 جنيه.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة 2022-2023

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- الحقوق: 65 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه.

- الطب البشرى: 199 ألف جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه.

- الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه.

- الطب البيطري: 90 ألف جنيه.

- العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 65 ألف جنيه.

- الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة: 70 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

- العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- التمريض: 43 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 89 ألف جنيه.

- الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 60 ألف جنيه.

- الإعلام: 70 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022

- صيدلة: 98 ألف جنيه.

- الهندسة: 56 ألف جنيه.

- العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

- الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

- الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

- الهندسة: 80 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.