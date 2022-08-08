أعلنت الجامعات الأهلية، مصاريف العام الدراسي الجديد 2022-2023، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و المعادلة لها، وفقا للضوابط التى يحددها الأعلى للجامعات، كما يبحث المئات من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، على مصاريف الكليات بالجامعات الأهلية بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العام صباح اليوم، وعلى رأسها مصاريف كليات العلاج الطبيعي بمختلف الجامعات الخاصة والأهلية.

مصاريف كليات العلاج الطبيعي بمختلف الجامعات الأهلية والخاصة

وتستعرض «الوطن»، مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية فى إطار خدمتها لطلاب الثانوية العامة، وهى بحسب ما أعلنت عنه الجامعات عبر مواقعها الرسمية الإلكتروني.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية (جامعة الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سليمان) : 63 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة 6 أكتوبر:70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات:69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا:75 ألف و650 جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس:78 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة ميريت:68 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الصينية فى مصر:78 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر بالقاهرة:89 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر بأسيوط:70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة سيناء:117 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس أسيوط الجديدة:69 ألف و500 جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة النهضة: 44 ألف و500 جنيه.

أقسام كلية العلاج الطبيعي بجامعة ميريت الخاصة

وبحسب موقع الجامعة تتكون كلية العلاج الطبيعي بجامعة ميريت من خمسـة أقسام علمية:

- قسم العلوم الأساسية.-قسم العلاج الطبيعى للباطنة.

- قسم قسـم العلاج الطبيعى للعظام.

- قسـم العلاج الطبيعى لصحة المرأة والطفل.

- قسـم تأهيل الأمراض العصبية.

وتطمح كلية العلاج الطبيعي بجامعة ميريت لأن تكون رائدة فى مجال التعليم والبحث العلمي محليا وإقليميا وعنصرا فاعلا وداعما فى التنمية المستدامة للمجتمع.