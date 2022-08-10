قبل تنسيق المرحلة الأولى 2022.. تعرف على مصاريف الجامعات الخاصة

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استعداداتها لتنسيق القبول 2022 وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، حيث كشف البعض عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022 -2023 للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022-2023

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف الجامعات الخاصة 2022-2023 وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء وهي كالتالي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين.

الصيدلة: 72 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

الطب البشري: 130 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين.

مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022-2023

كلية التمريض: 48 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.

كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.

كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.

كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

كلية الفنون: 160 ألف جنيه.

كلية الإدارة و العلوم السياسية: 145 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022

كلية الطب البشري: 124 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية» و73 ألف جنيه «فارما».

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الآداب: 21 ألف جنيه.

طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

كلية الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

الهندسة: 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2022-2023

التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

الهندسة: 58 ألف جنيه.

الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

الحاسبات: 51 ألف جنيه.

الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «ميريت» 2022-2023

الصيدلة: 65 ألف جنيه.

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

التمريض: 35 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

الهندسة: 46 ألف جنيه.

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

الإعلام: 42 ألف جنيه.

الإدارة: 42 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»

الصيدلة : إكلينكية ": 85 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «حورس» 2022-2023

الطب البشري: 125 ألف جنيه.

طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

الهندسة: 39 ألف جنيه. .

العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما».

إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

مصاريف الجامعة الروسية للفصل الدراسي الواحد 2022-2023

العلوم في المحاسبة: 21000 جنيه.

كلية الصيدلة:41 ألف جنيه.

العلوم في العلوم السياسية: 21 ألف جنيه.

الفم والأسنان: 57 ألف جنيه.

العلوم في الاقتصاد:21 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه.

علوم البيانات: 24 ألف جنيه

تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022:

صيدلة: 98 ألف جنيه.

الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

الهندسة: 56 ألف جنيه.

العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بدر 2022-2023

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه.

الطب البيطري: 90 ألف جنيه.

الحقوق: 65 ألف جنيه.

التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه.

الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

الفنون التطبيقية: 65 ألف جنيه.

التمريض: 43 ألف جنيه.

الطب البشرى: 199 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه.

العلوم السياسية : 65 ألف جنيه.

دراسات عليا لغات وترجمة: 70 ألف جنيه.

العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه.

الإدارة والعلوم المالية : 60 ألف جنيه.

الإعلام: 70 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 89 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

-الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

الصيدلة: 85 ألف جنيه.

الهندسة: 80 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي»

95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

الهندسة: 60 ألف جنيه.

التمريض: 25 ألف جنيه.

السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023 للفصل الدراسي الأول

علوم الحاسب: 24 ألف جنيه.

الهندسة: 34.1 ألف جنيه.

الإعلام: 22.5 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 64.5 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 44.5 ألف جنيه.

الصيدلة: 49.5 ألف جنيه.

إدارة الأعمال «عربي»: 13.5 ألف جنيه.

الطب: 87.5 ألف جنيه.

وإدارة الأعمال «إنجليزي»: 22.5 ألف جنيه.

مصروفات جامعة فاروس 2022-2023

الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارم d» و94 ألف جنيه «إكلينك».

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه.

الهندسة: 75 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 72 ألف جنيه.

العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه.

السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه

الإعلام: 66 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتيه 2022

كلية تكنولوجيا الأعمال تبلغ 164 ألف جنيه.

كلية الهندسة 180 ألف جنيه.

كلية الفنون الرقمية والتصميم فإنها تقدر بـ189 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والمعلومات للطلاب المصريين بـ172 ألف جنيه.

وأكدت الجامعة على أن هناك تخفيضات للطللاب الجدد الذين سيلتحقون بكلياتها.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023

فرع العريش:

كلية الهندسة: 62,206 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 108,045 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 41,490 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 155,710 ألف جنيه.

جامعة سيناء 2022-2023.

جامعة سيناء فرع القنطرة:

كلية الإعلام: 50,441 ألف جنيه للشعبة الإنجليزي.

كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 53,730 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 117,195 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 120,499 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 45,162 ألف جنيه للشعبة العربي.

كلية الهندسة: 69,030 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 162,595 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال: 51,652 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2022

كلية علوم الحاسب: 97 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الصيدلة فارم d: تبلغ 116ألف جنيه شاملة المصاريف الإدارية.

كلية الصيدلة إكلينكال: 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الألسن: 79 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الإعلام: 109 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية طب الفم والأسنان: 192 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية البيزنس: 109 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية العلوم الهندسية والآداب: 98 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف الجامعات الأوروبية في مصر EUE.

فرع جامعة لندن UoL تشمل الكليات التالية:

مصاريف كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 5000 جنيه إسترلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد.

مصاريف كلية جولد سميث في جامعة لندن 5000 جنيه إسترلينى أو ما يعادله بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد.

مصاريف الكلية الملكية فى لندن ، 5000 جنيه إسترلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد.

مصاريف فرع جامعة وسط لانكشير: 5 آلاف جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد.

مصاريف الجامعة الفرنسية 2022

المصاريف السنوية 2022/2023: 105000 جنيه مصري لمختلف الكليات والبرامج.

الذكاء الاصطناعي والحوسبة المدمجة، وتصل مدة الدراسة به 5 سنوات.

برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس.

الإدارة والاقتصاد، مدة الدراسة بها 3 سنوات.

الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.

العمارة المستدامة، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.

اللغات التطبيقية، مدة الدراسة بها 3 سنوات.

مصاريف الجامعة الأمريكية 2022-2023