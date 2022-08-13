التنمية المحلية: نستهدف إزالة 225 ألف حالة تعدي بالبناء على أراضي الدولة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موضحا أن الموجة الجديدة تبدأ اليوم وتنتهي 27 أكتوبر المقبل، بواقع 3 مراحل، للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

الموجة الجديدة تشمل كل المحافظات

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن الموجة الجديدة تشمل جميع المحافظات لإزالة البناء المخالف على أراضي الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

ولفت أن المخالفات التي جرى رصدها عبارة عن البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية التابعة للدولة، وهناك ولايات للأراضي تخص المحافظات وأخرى تخص الوزارات مثل الزراعة والأوقاف والري.

واوضح أن إجمالي التعديات التي جرى حصرها فيما يتعلق بأراضي البناء بلغت حوالي 302 ألف و296 حالة تعدي، وفيما يتعلق بالأراضي التي جرى التعدي عليها بالزراعة 162 ألفا، لافتا أن هذه التعديات بدأت منذ 2011، وجرى إطلاق 19 موجة سابقة لإزالة هذه التعديات.

108 آلاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية

وأشار «قاسم» إلى أن أكبر المحافظات التي جرى استعادة أراض بها كانت محافظة الوادي الجديد، حيث حققت هدفا كبيرا في استرداد الأراضي الموجودة بها، إضافة لمحافظات الشرقية وكفرالشيخ والبحيرة والمنيا، لافتا أن المتبقي والمستهدف يتجاوز 225 ألف حالة فيما يتعلق بحالات البناء، وأكثر من 108 آلاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

وأفاد أن وزير التنمية المحلية أكد متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بشكل مستمر، وتقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف وهو ما يعطيها قوة دفع كبيرة.