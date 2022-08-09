التنمية المحلية تشكل لجنة لمراجعة بيانات 78 منطقة صناعية وطرحها للمستثمرين

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض بعض الملفات التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، حيث شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وناقش الاجتماع، مراجعة إجراءات استكمال أعمال المخططات للمناطق الصناعية الواقعة تحت ولاية المحافظات والبالغ عددها نحو 78 منطقة صناعية، حيث وجّه اللواء محمود شعراوي بتشكيل لجنة من الوزارة وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة البيانات المتعلقة بتلك المناطق وتقديم التيسيرات اللازمة والدعم لوضعها على الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة وطرحها للمستثمرين بما يساهم في توفير فرص عمل.

وشهد الاجتماع أيضا، استعراض نتائج الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة نسب التنفيذ للمجازر، والتي يتم خلالها مراعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

تشغيل 41 مجزرا في 22 محافظة

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنّ المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الإنتهاء وتشغيل 41 مجزرا في 22 محافظة والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2022 ، حيث بلغت نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 34 مجزر 100% وجارى الإنتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل.

ووجّه وزير التنمية المحلية، بإزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير المجازر الحكومية في المحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومي المهم.

تطهير الترع والمصارف المائية

وشهد اللقاء متابعة آخر مستجدات جهود المحافظات والوزارات التي تتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير الترع والمصارف المائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة.

رفع 250 ألف طن مخلفات من 21 محافظة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ كمية المخلفات التي تم إزالتها ورفعها من المجاري المائية في 37 مركزا إداريا في 21 محافظة، بلغت حتي الآن نحو 250 ألف طن، مشيرًا إلى أنّه جرى تكليفالمراكز بنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.كما وجه اللواء محمود شعراوي بتفعيل دور الجمعيات الأهلية الموجودة في المراكز والقري المستهدفة وتفعيل المبادرات الشبابية و مبادرات الجمع السكني للقمامة والمخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير .

كما وجّه وزير التنمية المحلية كذلك، بتشكيل فرق مشتركة من الوزارة ووزارات التضامن الاجتماعي والري والبيئة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، للمرور على المراكز الإدارية المستهدفة والتي تم تنفيذ تلك التجربة بها لتقييم النتائج عَلِى أرض الواقع، وصرف حوافز مادية للمراكز المحلية المتميزة وخلق نوع من التنافس بين المراكز في المحافظات بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة .