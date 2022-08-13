«سي إن إن»: تفتيش منتجع ترامب جزء من تحقيق يتعلق بالأمن القومي

كشف قاض فيدرالي تفاصيل أمر التفتيش الذي تم إصداره لمكتب التحقيقات الفيدرالي للبحث عن منتجع «مارالاجو» المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الوثائق تظهر أن البحث كان خطوة لجمع الأدلة في تحقيق بشأن الأمن القومي حول سوء التعامل مع الوثائق السرية، حيث يمتلك ترامب المنتجع مترامي الأطراف، وهو محل إقامته الأساسي، بالإضافة إلى نادٍ ومنتجع مخصصين للأعضاء فقط، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد حوالي 11 مجموعة من الوثائق السرية بعد تفتيشه للمنتجع، بما في ذلك بعض الوثائق التي تحمل علامة «سري للغاية»، وهي أحد أعلى مستويات التصنيف.

ارتكاب 3 جرائم.. و«العدل» تجمع الأدلة للتحقيق

وأضاف التقرير أن المعلومات الأساسية التي توصلت إليها «سي إن إن» من خلال «وثائق غير مختومة» وشملت جرائم محددة، حيث حددت مذكرة التفتيش ثلاث جرائم فيدرالية تنظر فيها وزارة العدل الأمريكية كجزء من تحقيقها، وهي انتهاك قانون التجسس وإعاقة سير العدالة والتعامل الإجرامي مع السجلات الحكومية.

ويشير إدراج تلك الجرائم في المذكرة القضائية إلى أن وزارة العدل لديها سبب محتمل للتحقيق في تلك الجرائم لأنها كانت تجمع الأدلة خلال التفتيش، ولكن لم يتم بعد توجيه أي اتهام إلى أحد.

ضبط مجموعات من الوثائق السرية في منتجع ترامب

وتابع التقرير أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا بحمل أكثر من 20 صندوقًا من منتجع ترامب وإقامته في بالم بيتش، بالإضافة إلى مجلدات من الصور ومجموعات من المواد الحكومية السرية ومذكرة واحدة مكتوبة بخط اليد على الأقل، ووفقًا لأمر التفتيش، فقد صادر العملاء الفيدراليون مجموعة واحدة من وثائق «سرية للغاية - حساسة» و4 مجموعات من المستندات «السرية للغاية»، و3 مجموعات من الوثائق السرية.