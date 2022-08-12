مكتب التحقيقات الفيدرالي يستعيد 11 وثيقة سرية بعد تفتيش منزل «ترامب»

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الجمعة، بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد 11 وثيقة سرية خلال تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تفتيش منزل ترامب

وفي وقت سابق، تحرك المدعي العام، للإعلان عن التفويض القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، في فلوريدا، وجرى تنفيذه كجزء من جهود الحكومة لمعرفة الوثائق التي اطلع عليها أثناء فترة حكمه، وقال المدعي العام إنه يتعلق ببعض البرامج الأكثر سرية التي تديرها الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام، إنه وافق شخصيًا على البحث بعد فشل المحاولات «الأقل تدخلاً» لاستعادة المواد التي أخذها «ترامب» من البيت الأبيض.