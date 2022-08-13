السكة الحديد تنعى خفير «منفذ الجيش»: لقي مصرعه أثناء تأدية عمله

نعت هيئة السكة الحديد، خفير منفذ «الجيش» بكم 55/600 بين أبوحماد- التل الكبير (خط بنها - بورسعيد)، الذي وافته المنية، مساء أمس، في أثناء أداءه واجباته الوظيفية، وفق بيان صادر اليوم.

منفذ الجيش يعمل بانتظام ومزود بكاميرات مراقبة

ومنفذ «الجيش» بكم 55/600 بين أبوحماد- التل الكبير (خط بنها - بورسعيد)، خاص بمرور قطار961 الساعة 20.35، وهو منفذ مطور وجميع أجراسه وأنواره تعمل بانتظام، كما أنه مزود بكاميرات مراقبة.

القبض على سائق السيارة النقل

ووفق البيان، ففي أثناء غلق الخفير، المنفذ اقتحمت سيارة نقل تحمل لوحة رقم 170592 نقل شرقية المنفذ من الجهة المخالفة (والمنفذ مغلق)، إذ تمّ «ضرب الضلفة والخفير»، وتمّ نقله لمستشفى أبوحماد العام لكنه لقى حتفه، وتمّ القبض على سائق السيارة.

وأهابت هيئة السكة الحديد بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والبعد عن هذا السلوك الخاطئ، حفاظاً على إزهاق الأرواح وعلى سلامتهم وسلامة العاملين وسلامة مسير القطارات.