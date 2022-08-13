السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة ثالثة مكيفة لركاب «القاهرة - الإسكندرية»

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات، بدء تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس أيضًا، وذلك منذ يوم الخميس الموافق 11 أغسطس لعام 2022، موضحة أنَّ التشغيل سيكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك يأتي على سبيل التجربة، ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة السكة الحديد على تقديم أفضل خدمة لمستقلي قطارات السكة الحديد.

مواعيد تشغيل القطارات الثالثة المكيفة الجديدة القاهرة - الإسكندرية

1- قطار 3009 ثالثة مكيفة «القاهرة- الاسكندرية» يقوم الساعة 9.15 من القاهرة، ليصل الإسكندرية في تمام الساعة 12.15، والقطار به تركيب «عربة قوى، و6 عربات ثالثة مكيفة، وعربة بوفيه تهوية ديناميكية».

2- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 21.40 من الإسكندرية، ليصل القاهرة في تمام الساعة 24:35، ويكون بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة «عربة قوى، و6 عربات ثالثة مكيفة، وعربة بوفيه تهوية ديناميكية».

3- يترتب على تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد قطارات أرقام «36، 567، 28» وذلك طوال أيام الأسبوع، إذ أنَّ الهيئة القومية لـ السكة الحديد لا تتوانى أبدًا فى توفير كل سبل الدعم والراحة جمهور مستقلي القطارات.

لا يوجد قطارات قديمة تعمل على أشرطة السكة الحديد

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات، أنَّه لا يوجد أي قطارات قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد في الفترة الراهنة، إذ أن الوزارة تواصل رفع كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة لمستقلي القطارات، المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأكّد «الوزير» أنَّ هناك ظاهرة، وهي رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على الأشرطة الموجودة في الأضاحي، لافتًا إلى أنَّ ذلك يتسبب في حدوث أضرار بعربات القطارات، التي يتمّ تصليحها من ميزانية السكة الحديد.