النيابة تصرح بدفن طفل صدمه قطار بالعياط.. كان يعبر شريط السكة الحديد

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعد اصطدام قطار به في إحدى القرى بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، بعد الانتهاء من تشريحها والوقوف على أسباب الوفاة.

مصرع طفل بالعياط

ووقع صباح اليوم الخميس، حادث اصطدام قطار بطفل أثناء عبوره شريط السكة الحديد بإحدى القرى بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليمه لذويه.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العياط يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بوقوع حادث اصطدام قطار بطفل أثناء عبوره شريط السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه.

التحقيق في الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.