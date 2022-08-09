«النقل» توقع عقدا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة لهيئة السكة الحديد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية، لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 عاما، شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، حيث وقّع العقد اللواء محمد غزال، القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن الجانب الإسباني، كارلوس أوريول، رئيس مجلس إدارة شركة تالجو.

وصرح وزير النقل، بأنّ التوقيع يأتي استكمالا لسلسلة الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية، للمساهمة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

صفقة مهمة

وقدّم وزير النقل، التهنئة للرئيس والشعب المصري العظيم، على الصفقة المهمة، مؤكدا الدور الكبير للرئيس في إنهاء الصفقة مع تالجو الإسبانية العالمية، وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرا إلى أنّ الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالي من قطارات النوم بالسكة الحديد، وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين.

وتابع: كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدميالسكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

توطين صناعة عربات قطارات النوم في مصر

وأشار الوزير إلى أنّه سيتوفر بالقطارات الجديدة أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة وكل قطار سيتكون من 18 عربة «قوى + بوفيه + نادي + 5 أولى فاخرة + 10 ثانية فاخرة»، بإجمالي 126 عربة، مضيفاُ أنّه جرى الاتفاق مع شركة تالجو على توطين صناعة عربات قطارات النوم في مصر بالتعاون مع شركة سيماف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لتلبية متطلبات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية نريك، لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة 100 عربة درجة أولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة اولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.

ووقع البروتوكول الثلاثي: اللواء محمد غزال، القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن الجانب الإسباني كارلوس أوريول، رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة نيرك.

توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر

ويعد البرتوكول هو الثاني في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر، بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطار، وسبق توقيعه مع اتحاد شركات هيونداي روتم نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد أعداد الركاب خلال السنوات القادمة وكذلك تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأكد الوزير خلال توقيع البروتوكول، أنّه يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كافة، ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي، ممثلا في شركة تالجو العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلا في شركة نيرك.

وأشار وزير النقل، إلى أنّ التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي لتوفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات.

كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي بالتصدير إلى دول العالم كافة، خاصة قارة أفريقيا.