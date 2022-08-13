«قنصوة»: البطولة الشاطئية أصبحت من تاريخ جامعة الإسكندرية

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن البطولة الشاطئية مستمرة بشكل رائع وأصبحت شيئا من التاريخ والتقليد بالجامعة، حيث إن الكثير من الزملاء والطلاب يشاركون فيها، وذلك في معسكر الأساس فيه خلق روح الانتماء للوطن.

المعسكر يبدأ بالطابور الرياضي ثم تحية العلم

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن المعسكر المقام يبدأ صباحا بالطابور الرياضي ثم تحية العلم والإفطار والعديد من الأنشطة منها ماهو خدمي ورياضي وترفيهي.

5 لعبات شاطئية وأخرى ترفيهية

من ناحيته، قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة، «لدينا 4 أو 5 لعبات شاطئية ولعبات أخرى ترفيهية، ولدينا أكثر من 350 طالبا موجودين في المعسكر يلتزمون بالتعليمات الموجودة فيه، ويمارسون الرياضة في جو من الجمال والشمس الساطعة».

وأكد الدكتور صبحي حسنين، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، أنّ ما يحدث صورة مبهجة من صور النجاح، موجهًا الشكر والتحية لرئيس الجامعة على الرعاية والنظام والحكمة في المعسكر.

المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية

أما الكابتن طاهر الزيني، مدير النشاط الرياضي في الجامعة، فقد صرح بأنه جرى تقديم مقترح اسم المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية لإقامة المعسكر وتمت الموافقة عليه، وبدأ التنفيذ، وجرى إرسال الخطابات للجامعات المصرية، وبالفعل وافقت 21 جامعة على المشاركة.