أبطال الجودو يكشفون تفاصيل إنجازهم في بطولة أفريقيا: منافسة صعبة ونجاح كبير 

استضاف برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «DMC»، أبطال أفريقيا للجودو للناشئين، بعد حصولهم على مراكز دولية جديدة في بطولة أفريقيا التي أقيمت في كينيا، وحصولهم على المراكز الأولى والميداليات الذهبية بأوزان مختلفة، حيث حلّت البطلة فاطمة محمد عطية، والبطل علي محمد علي، والبطل محمد سعيد، والكابتن سيد محمد سيد مدرب منتخب مصر للجودو، ضيوفا على الحلقة.

رعاية واكتشاف مواهب الناشئين

وقال الكابتن سيد محمد سيد، مدرب منتخب مصر للجودو، إنّ البطولة الأفريقية الأخيرة كانت إنجازا كبيرا لمنتخب مصر للجودو والاتحاد المصري للعبة، خاصة أنّ مصر لم تشارك منذ 3 سنوات ببطولات أفريقيا بسبب ظروف مختلفة، حيث جاء هذا الإنجاز بعد الاهتمام بالناشئين ورعايتهم واكتشاف مواهبهم، وكانت النتيجة الحصول على المركز الأول للناشئين على مستوى أفريقيا بالفردي والفرق، وفي مرحلة الشباب تم الحصول على المركز الأول بالفردي والفرق، ومجموع الميداليات بالنسبة للناشئين كانت 10 ذهبية، 5 حققتها الفتيات و5 للاعبين، بخلاف الميداليات الفضية والبرونزية.

بطولة وإنجاز

وأوضحت البطلة فاطمة محمد عطية، أنّها حصلت على الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بوزن تحت 63 كجم، كما حققت المركز الأول فرق، متابعة أنّ المنافسة بالبطولة الأفريقية صعبة للغاية، حيث كان المنتخب الأنجولي قوي للغاية.

المواجهة الأصعب

فيما قال البطل محمد سعيد، إنّه حصل على المركز الأول بأفريقيا والأول على مستوى العرب، وأول جمهورية لمرات متتالية، موضحا أنّ المواجهة الأصعب بالبطولة الأفريقية كانت مع بطل كينيا، ولكنه كان يضع نصب عينيه الميدالية الذهبية، رغم صغر سنه.

انضباط ونجاح

وتابع البطل علي محمد، أنّه حصل على المركز الأول بوزن تحت 81 كجم والميدالية الذهبية، موضحا أنّه هو وزميله محمد سعيد طلاب بالمدارس العسكرية، ما ساهم في انضباطهم الكبير بالتدريبات ونجاحهم ووصولهم لأهدافهم، حيث كانت الأجواء جادة للغاية، وحصل على بطولة الجمهورية أكثر من مرة وحصل على الميدالية الذهبية ببطولة العرب والبطولة الأفريقية مؤخرا.