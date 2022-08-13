مدير متحف كفر الشيخ: عرض 60 قطعة أثرية جديدة أمام الزائرين لأول مرة

شهد متحف آثار كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة، وكذلك من خلال الزائرين من المحافظات المجاورة، للمشاركة في ورش العمل، والاطلاع على التحف الأثرية التي جرى عرضها، ومشاهدة 60 قطعة أثرية يجرى عرضها لأول مرة، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاحه، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

الاحتفال بالعام الثاني للافتتاح في أكتوبر المقبل

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أنه سوف يتم الاحتفال بمتحف كفر الشيخ في شهر أكتوبر المقبل بالذكرى الثانية لافتتاحه، مؤكداً أن المتحف خلال 21 شهراً استقبل 100 ألف زائر من عدد من المحافظات وطلاب الجامعات والطلاب، علاوة على إضافة 60 قطعة أثرية جديدة.

متحف كفر الشيخ يواصل الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

وتابع «فريد»، في بيان: «يشهد متحف كفر الشيخ استمرار الاحتفال بالذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تم افتتاحها في السادس من أغسطس عام 2015، كما يحتفل المتحف بذكرى افتتاح متحف سوهاج القومي، والذي كان في 12 أغسطس عام 2018».