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14 جريحا إثر حادث اصطدام سيارة بمبنى في ضواحي واشنطن «فيديو»

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سارة ثروت
11:45 ص | السبت 13 أغسطس 2022
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

أصيب 14 شخصا على الأقل، في مقاطعة أرلينغتون بضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح اليوم، جراء اصطدام سيارة بأحد المباني بالمنطقة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

إصابة 14 في اصطدام سيارة بمبنى في واشنطن 

ووفقا لقناة «إن بي سي» الأمريكية، أعلنت سلطات مقاطعة أرلينغتون بضواحي ولاية واشنطن الأمريكية، أن نحو 14 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة بأحد المباني، وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية التابعة للمقاطعة، في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «تحقق قوات شرطة أرلينغتون ورجال الإطفاء في حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده».

نقل المصابين إلى المستشفى

وأضاف البيان، أنه جرى نقل نحو 8 مصابين إلى المستشفيات المحلية القريبة من مكان الحادث، منهم 4 في حالة حرجة، فيما تلقى 6 آخرين المساعدة الطبية في مكان وقوع الحادث.

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