14 جريحا إثر حادث اصطدام سيارة بمبنى في ضواحي واشنطن «فيديو»

أصيب 14 شخصا على الأقل، في مقاطعة أرلينغتون بضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح اليوم، جراء اصطدام سيارة بأحد المباني بالمنطقة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

#BREAKING: Multiple people trapped inside restaurant fire in Arlington, Virginia



#Arlington l #Virginia



Right now multiple Emergency crews are responding to reports of a car has rammed into the restaurant, which is now on fire. With Several people are trapped inside. pic.twitter.com/eL9wAzxq7u