14 جريحا إثر حادث اصطدام سيارة بمبنى في ضواحي واشنطن «فيديو»

أصيب 14 شخصا على الأقل، في مقاطعة أرلينغتون بضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح اليوم، جراء اصطدام سيارة بأحد المباني بالمنطقة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

#BREAKING: Multiple people trapped inside restaurant fire in Arlington, Virginia



#Arlington l #Virginia



Right now multiple Emergency crews are responding to reports of a car has rammed into the restaurant, which is now on fire. With Several people are trapped inside. pic.twitter.com/eL9wAzxq7u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 12, 2022

إصابة 14 في اصطدام سيارة بمبنى في واشنطن

ووفقا لقناة «إن بي سي» الأمريكية، أعلنت سلطات مقاطعة أرلينغتون بضواحي ولاية واشنطن الأمريكية، أن نحو 14 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة بأحد المباني، وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية التابعة للمقاطعة، في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «تحقق قوات شرطة أرلينغتون ورجال الإطفاء في حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده».

Update from a witness at Four Courts Arlington - the car drove into the front bar area of the pub with such force it blew the back doors open. Several people transported - car still fully inside structure https://t.co/GttVXr5afT pic.twitter.com/iUW4eWe7EU — Steve Chenevey FOX5 (@stevechenevey) August 12, 2022

نقل المصابين إلى المستشفى

وأضاف البيان، أنه جرى نقل نحو 8 مصابين إلى المستشفيات المحلية القريبة من مكان الحادث، منهم 4 في حالة حرجة، فيما تلقى 6 آخرين المساعدة الطبية في مكان وقوع الحادث.