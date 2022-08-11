10 آلاف حالة إصابة بجدري القرود في أمريكا

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة عتبة 10 آلاف حالة لتصل إلى 10392 حالة، أمس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» بالبلاد. ووكالة الصحة العامة الوطنية، وفقما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ويثير مرض جدري القرود قلقا عالميا خصوصا في أوروبا وأمريكا، وسط مخاوف من أن يتحول هذا المرض إلى وباء جديد في عالم لم يتخلص بعد من جائحة فيروس كورونا.

1391 حالة إصابة مؤكدة أمس بجدري القرود في أمريكا

وأظهرت لوحة القيادة في مركز السيطرة على الأمراض أنه تم الإبلاغ عن 1391 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، أمس، وهي المرة الأولى التي أبلغ فيها مركز السيطرة على الأمراض عن أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود في يوم واحد منذ الإبلاغ عن أول حالة في 17 مايو.

ولا تزال الحالات المؤكدة في البلاد تمثل ما يقرب من 30% من العدد العالمي البالغ 31800 حتى الآن، على الرغم من أن عدد سكان البلاد أقل بقليل من 5% من سكان العالم.

أمريكا أعلنت جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة، بعد أكثر من أسبوع من تصنيف منظمة الصحة العالمية لتفشي المرض على أنه حالة طوارئ عالمية.

ويقول النقاد إن السلطات الأمريكية تصرفت ببطء شديد ولم تكن تلبي الطلب على اللقاحات مع استمرار تزايد عدد الحالات. وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر إن الحكومة الفيدرالية كان بإمكانها الاحتفاظ بمخزونها من لقاح Jynneos، وهو لقاح ضد الجدري ثبتت فعاليته في علاج جدري القردة.