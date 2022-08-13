شروط التحويل إلى «تمريض الإسكندرية» من الكليات المناظرة.. في 3 خطوات

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، فتح باب التقدم لاختبار القدرات للطلاب المحولين من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية للكلية والمعهد الفني للتمريض، للعام الجامعي 2022 /2023 وذلك خلال الأيام الجارية على أن تُعقد الاختبارات للطلاب المحولين يوم الثلاثاء المقبل بمقر الكلية في منطقة سموحة.

شروط التحويل إلى كلية تمريض الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته كلية التمريض جامعة الإسكندرية، في بيان رسمي، فإنه يجب على راغب التحويل أن يستوفى الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالي:

- الحصول على الثانوية العامة العام الدراسي 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذي قبلته الكلية أو المعهد في نفس العام.

- على أن يقوم الطالب الراغب في التحويل بعمل الآتي:

التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شؤون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة «صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة – بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب».

دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية «فوري – ممكن – أمان» مع إحضار إيصال الدفع.

التوجه للكلية في الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لاختبار القدرات ومتابعة النتيجة على صفحة الكلية الرسمية.

السداد الإلكتروني لخدمات جامعة الإسكندرية

وطالبت جامعة الإسكندرية من طلابها اثناء عملية تسجيل حافظة سداد الخدمات إلكترونيا أن يراعوا الآتي:

- اختر الكلية التي ترغب بسداد الرسوم لصالحها.

- اختر الخدمة التي تريد سداد الرسوم الخاصة بها.

- اكتب بياناتك مطابقة تماماً لما هو وراد في بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

- عقب إنهاء عملية تسجيل حافظة رسوم الخدمة يتم طباعة حافظة الرسوم او الاحتفاظ بها الكترونياً على هاتفك.

- يتم دفع رسوم الخدمة من خلال منافذ «أمان - مصاري - بي» أو من خلال منافذ التحصيل بالكليات وذلك باستخدام الرقم القومي الذي قمت بتسجيل حافظة الرسوم به.