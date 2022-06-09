خطوات تنسيق تمريض الإسكندرية بعد الإعدادية 2022.. بينها اجتياز اختبارات اللغة

يبحث عدد كبير من الطلاب عن خطوات تنسيق تمريض الإسكندرية بعد الإعدادية 2022، والذي يعد أحد الخيارات الأبرز ضمن بدائل الثانوية العامة، وتوفر فرص عمل مميزة إذ تم الالتحاق بمعاهد التمريض أو كلية التمريض، فيما تبدأ درجات القبول من 255 درجة للطالبات، و260 درجة للطلبة الذكور، وهناك خطوات عدة ما بين الاختبارات والكشف الطبي.

خطوات تنسيق تمريض الإسكندرية بعد الإعدادية 2022

1- يعد الاختبار الشخصي والقدرات هو أولى اختبارات تمريض الإسكندرية والمتمثل في «قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة وردالفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الاختبار النفسي».

2- الاختبار الطبي ويتم من خلاله الكشف الطبي في جهة حكومية.

3- اختبار الإملاء للغة العربية، ويشترط الحصول على سبع درجات من عشرة لاجتياز الاختبار.

4- اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الاختبار.

5- اختبار حاسب آلي ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الأختبار.

6- كشف الهيئة ويشمل «الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن».

الكشف الطبي لطلاب تمريض الإسكندرية

ويتم إجراء الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي لمستشفى حكومي، ويشمل «كشف باطنة، كشف رمد، اختبار مخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة، موجات صوتية على القلب، رسم مخ»، على أن يكون الكشف الطبي موضحا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة.