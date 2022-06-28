«تمريض الإسكندرية» توجه رسالة للطلاب الجدد: احذروا الروابط المزيفة

أعلنت إدارة التدريب والمعاهد الفنية لتمريض الإسكندرية، عدم مسؤوليتها عن أي رابط يتم التسجيل عليه نظير رسوم مادية، محذرين من أي عمليات نصب قد يقع فيها الطلاب الجدد عبر الروابط الأخرى غير التابعة لهم.

وأكدت الإدارة أن التسجيل على الرابط الخاص بها، كان يتم بالمجان وقد تم إغلاقه، مشيرة إلى أن امتحانات القبول بدأت من الأسبوع الماضي وسيتم خلال الأسبوع الجاري المقابلة الشخصية للطلبة والطالبات الذين اجتازوا الامتحانات بنجاح.

جدير بالذكر أن معاهد التمريض في الإسكندرية قد فتحت رابط التسجيل يوم 16 يونيو الجاري، وتم غلقه في يوم 18 من ذات الشهر، حيث بدأت درجات القبول من 255 درجة للطالبات، و260 درجة للطلبة الذكور، إلا أن هناك خطوات عدة ما بين الاختبارات والكشف الطبي.

الاختبارات المتُقدم لها طلاب تمريض الإسكندرية

1. الاختبار الشخصي والقدرات «قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الاختبار النفسي».

2. الاختبار الطبي ويتم من خلال الكشف الطبي فى جهة حكومية.

3. اختبار الإملاء للغة العربية ويشترط الحصول على سبع درجات من عشرة لاجتياز الاختبار.

4. اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من عشرة لاجتياز الاختبار.

5. اختبار حاسب آلي ويشترط الحصول على 7 درجات من عشرة لاجتياز الاختبار.

6. كشف الهيئة ويشمل «الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن».

الكشف الطبي لطلاب تمريض الإسكندرية

يتم إجراء الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي لمستشفى حكومي ويشمل «كشف باطن، كشف رمد، اختبار مخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة، موجات صوتيه على القلب، رسم مخ» والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثى قبل التوقيع بالفورمة.