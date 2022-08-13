تشييع 4 أشقاء لقوا مصرعهم بصعق كهربائي في جنازة مهيبة بالفيوم (صور)

شيّع المئات من أهالي عزبة «عبد الوارث» والقرى المجاورة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثامين الأشقاء الأربعة الذين لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء في الأرض الزراعية الخاصة بهم أثناء قيامهم بريها، إثر سقوط كابل كهرباء ضغط عال عليهم، ومحاولة كل منهم إنقاذ الآخر، فلقوا مصرعهم معاً في آن واحد بصورة مأساوية، وعُثر على جثثهم وهم يحتضنون بعضهم البعض، فيما نُقلت الجثث إلى غرفة واحدة بمنزل أكبرهم، حتى تم تجهيز الأكفان والانتهاء من تصاريح الدفن.

جنازة مهيبة للأشقاء الأربعة

وحرص المئات على تشييع جثامين الأشقاء الأربعة في جنازة مهيبة، وردد المشيعون عبارة «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، وسط صرخات وبكاء ونحيب السيدات اللاتي فقدن أزواجهن بين طرفة عين وارتدادتها، وكذلك سط صدمة أبنائهم، وجميع أفراد أسرهم وجيرانهم.

مصرع 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء

وكان 4 أشقاء، وهم سيد راغب جويد حبلوك، وأشقائه «محمد»، و«رمضان»، و«جودة»، لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء أثناء قيامهم بري الأرض الزراعية الخاصة بهم، بعزبة «عبد الوارث»، إذ سقط كابل كهرباء ضغط عال على أحدهم، فهرع الثاني لإنقاذه، ثم هرع الثالث لإنقاذهما، ولحق بهم الرابع فصعقتهم الكهرباء جميعاً، وماتوا معاً في مشهد مأساوي أبكى الجميع.

غرفة واحدة جمعت جثثهم

وعثر الأهالي على جثث الأشقاء الأربعة في الأرض الزراعية بعدما توفوا صعقاً بالكهرباء، فأنزلوا الكابل الكهربائي ونقلوا الجثامين إلى الوحدة الصحية بالقرية أملاً في إنقاذهم، ولكنهم جميعاً قد فارقوا الحياة، وجرى نقلهم بعد ذلك إلى منزلهم وإيداع الجثامين الأربعة في غرفة واحدة لحين الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة وإصدار تصاريح الدفن، وتجهيز الأكفان.

تشييع جنازة الأشقاء الأربعة

وقبل قليل، شيع أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم جثامين الأشقاء الأربعة في جنازة مهيبة، وسط دموع وبكاء ونحيب أسرهم الذين لا يزالون غير قادرين على استيعاب الصدمة.