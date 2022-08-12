ارتفاع عدد ضحايا الصعق الكهربائي بأرض زراعية في الفيوم إلى 4 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا الصعق الكهربائي من أحد الأسلاك الذي سقط على مزارعين خلال قيامهم بري الأرض الزراعية الخاصة بهم في نطاق عزبة الزقمي التابعة للوحدة المحلية بالحجر بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إلى 4 أشخاص، بعدما توفيّ الرابع أثناء محاولة إنقاذه من قبل الأطباء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنعاشه، فيما خيّمت حالة من الحزن على أهالي القرية بالكامل بعد وفاة أربعة من أبنائها في آن واحد صعقاً بالكهرباء في حادث مأساوي.

سقط عليهم سلك كهربائي

وقال علي حسين، أحد أهالي قرية الزقمي بالحجر بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أربعة أشخاص كانوا يقومون بري الأرض الزراعية الخاصة بهم، وأثناء قيامهم بري الأرض سقط عليهم سلك كهربائي فصعقتهم الكهرباء حتى الموت، حيث مات 3 منهم في الحال، بينما جرى نقل الرابع للوحدة الصحية بالقرية في محاولة لإسعافه إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة أيضاً، موضحاً أنّ أعمارهم تتراوح بين 40 وحتى 60 سنة.

القرية تتشح بالسواد

وأضاف «حسين» أنّ القرية بالكامل اتشحت بالسواد، وتعالت صرخات السيدات من شدة الصدمة، كما أصيب رجال القرية بالحزن، على مصرع 4 أشخاص من أهل القرية معاً بصورة مأساوية خلال دقائق معدودة، موضحاً أنّهم الآن بصدد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصاريح الدفن لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرتهم بالقرية.

مصرع 4 صعقاً بالكهرباء

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغاً من أهالي عزبة الزقمي التابعة للوحدة المحلية بالحجر بنطاق المركز، يفيد مصرع 4 أشخاص إثر سقوط سلك كهربائي عليهم أثناء قيامهم بري الأرض الزراعية، مما أسفر عن مصرعهم صعقا بالكهرباء.

نقل الجثث للوحدة الصحية

وجرى نقل الجثث للوحدة الصحية التابعة للقرية لتوقيع الكشف الطبي عليهم من قبل الطب الشرعي، تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.