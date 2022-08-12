مصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء في أرض زراعية بالفيوم.. «سقط عليهم سلك»

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم الجمعة، بقرية الغرق بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما سقط عليهم سلك كهربائي أثناء وجودهم في أرضهم الزراعية، حيث صعقتهم الكهرباء على الفور، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة، فيما هرع الجميع لإنقاذهم ولكن أرواحهم كانت قد فاضت إلى بارئها، فأبلغوا الشرطة التي هرعت إلى مكان البلاغ، وطلبوا سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى الوحدة الصحية بالقرية.

بلاغ بمصرع 3 مزارعين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية الغرق بنطاق المركز، بمصرع 3 مزارعين صعقاً بالكهرباء في إحدى الأراضي الزراعية، إثر انقطاع سلك كهربائي وسقوطه عليهم.

الشرطة تنتقل للمعاينة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، للمعاينة وعُثر على جثث 3 مزارعين لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط سلك كهربائي عليهم أثناء قيامهم ببعض الأعمال في أرضهم الزراعية.

نقل الجثث إلى المستشفى

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثث إلى الوحدة الصحية بقرية الغرق لتوقيع الكشف الطبي على الجثث الثلاثة من خلال الطب الشرعي، تمهيداً لتقديم تقرير بأسباب الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.