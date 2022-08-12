أسماء ضحايا الصعق الكهربائي في أرض زراعية بالفيوم.. 4 أشقاء

صدمة أصابت أهالي محافظة الفيوم، عقب مصرع أربعة أشخاص صعقاً بالكهرباء إثر سقوط سلك كهربائي خلال ري الأرض الزراعية الخاصة بهم في عزبة الزقمي التابعة للوحدة المحلية للحجر بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إلا أنّ الصدمة كانت مضاعفة حينما علم الجميع أنّ المتوفين الأربعة أشقاء عاشوا حياتهم معاً وماتوا معاً حيث دفع كل منهم حياته ثمناً لإنقاذ الآخر، حتى ماتوا في أحضان بعضهم البعض بصورة مأساوية أبكت الجميع.

وفاة 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء

وقال علي حسين أحد أهالي قرية الزقمي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتوفين الأربعة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 40 وحتى 60 عاماً وهم سيد راغب سالم، وأشقاؤه «رمضان، ومحمد، وجودة»، مُشيراً إلى أنّ وفاتهم معاً بهذه الطريقة المأساوية تسببت في صدمة لجميع أهالي القرية.

وصلوا سلكا للإضاءة فأنهى حياتهم

وأضاف أنّ الأشقاء الأربعة كانوا قد خرجوا من منازلهم معاً متجهين إلى الأرض الزراعية الخاصة بهم، ليقوموا بري الأرض الزراعية، موضحاً أنّهم قاموا بتوصيل سلك كهربائي ولمبة لتضيء لهم، إلا أنّها كانت سبباً في إنهاء حياتهم، حيث سقط السلك على أحدهم بينما كان يقف في الأرض وسط المياه فصعقته الكهرباء فهرع شقيقه لإنقاذه فصعقته الكهرباء أيضاً فهرع الثالث لإنقاذهما فصعقته الكهرباء، حتى جاء الرابع وصعقته الكهرباء وماتوا معاً في أحضان بعضهم البعض، وكأنّهم رفضوا أن يعيشوا الحياة واتفقوا على الموت معاً.

نقل الجثث للوحدة الصحية

وأشار إلى أنّ الأشقاء الأربعة تأخروا في الأرض الزراعية وذهب أبنائهم للبحث عنهم فوجدوهم جثثا هامدة في أحضان بعضهم البعض، إثر وفاتهم صعقا بالكهرباء، فأبعدوا سلك الكهرباء ونقلوهم إلى الوحدة الصحية بالقرية أملاً في إنقاذ حياتهم، ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة جميعاً، ما عد الأخير الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنعاشه.

بلاغ بمصرع 4 أشقاء

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة يفيد مصرع 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء إثر سقوط سلك كهربائي عليهم خلال ري الأرض الزراعية.