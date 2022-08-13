بالأسماء.. تغيير 13 وزيرا في حكومة مدبولي: رضا حجازي وزيرا للتعليم
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ولاء نعمه الله
12:14 م | السبت 13 أغسطس 2022
مجلس النواب ـ أرشيفية
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجاءت كالتالي:
أسماء الوزراء الجدد
- رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان.
- سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
- هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
- أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار.
- أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا.
- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.
- حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.
- نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة.
- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.