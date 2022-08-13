بالأسماء.. تغيير 13 وزيرا في حكومة مدبولي: رضا حجازي وزيرا للتعليم

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجاءت كالتالي:

أسماء الوزراء الجدد

- رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان.

- سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

- هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

- أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار.

- أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

- حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

- نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة.

- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.