تعديل وزاري في اليمن.. وواشنطن تحث العراقيين على تجنب العنف

شهدت عدة دول، أحداثًا هامة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، التغيير الوزاري الذي طال وزيرا الدفاع والنفط اليمنيين، فيما ستعيد فنزويلا وكولومبيا العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

وأمس الخميس، أجرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، تغييرا وزاريا شمل تعيين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع وسعيد سليمان بركات الشماسي، وزيرا للنفط، فيما طالبت منظمات محلية ودولية، في بيان مشترك، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة صحفي يمني، يدعى توفيق المنصوري، معتقل في سجون الحوثيين منذ 6 سنوات، بعد تدهور حالته الصحية.

دعوة أمريكية للعراقيين إلى تجنب للعنف

وفي العراق، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، القوى السياسية العراقية، إلى ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأعلن العراق، مقتل 8 أشخاص من تنظيم «داعش» الإرهابي في ضربتين جويتين، بواسطة طائرات «إف 16»، استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى، الواقعة شمال البلاد.

وفي الجماهيرية الليبية، صوت «مجلس الأمن الدولي»، للمرة الرابعة، لصالح تمديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة اختصارا باسم «أونسميل»، لمدة 3 أشهر، وتضمن قرار المجلس رسائل مهمة بخصوص الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات، والعمليات السياسية والأمنية بالبلاد، وسلامة «المؤسسة الوطنية للنفط»، وفقا لما أعلنته بعثة بريطانيا لدى المنظمة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

بدورها، قالت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إن البلاد قررت تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، وأشارت «الجمعية المهنية للبنوك»، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، إلى أن أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك»، الروسية.

سوناك: لا أرى مكانًا لرئيس الوزراء المستقيل في الحكومة البريطانية

وفي المملكة المتحدة، قال المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية، وزير المالية السابق، ريشي سوناك، إنه لن يبحث عن وظيفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون حال انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين الحاكم، ورئيسا للوزراء.

وأضاف «سوناك»، ردا على سؤال بشأن إمكانية تعيين جونسون مبعوثا إلى أوكرانيا في وقت لاحق، أنه لا يرى مكانا لجونسون في الحكومة البريطانية في المستقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

«واشنطن»: مناقشة مع وفد «طالبان» للإفراج عن 3.5 مليار دولار لصالح الشعب الأفغاني

بدوره، ناقش وفدا أمريكيا مع مسؤولين في حركة «طالبان»، أمس الأول الأربعاء، جهود الإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات «البنك المركزي الأفغاني»، وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى مشاركة الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، توماس ويست، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون في الاجتماع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الاجتماع ناقش جهود الإفراج عن 3.5 مليار دولار لصالح الشعب الأفغاني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، طلب القائد الديني الأعلى للبوذيين في التبت، الدالاي لاما «87 عاما»، خلال زيارة منطقة لاداخ الهندية النائية على الحدود مع الصين، أتباعه بأن يكونوا متعاطفين رغم ما فعلته «بكين»، مع أهالي التبت، في أول زيارة لـ «الدالاي لاما»، خارج مدينة دارامشالا شمال الهند منذ جائحة كورونا، فيما قال مسؤولون إن نحو 40 ألف شخص، حضروا الخطبة رغم هطول الأمطار.

وستعيد كاراكاس وبوجوتا العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء عندما يتولى رئيس كولومبيا المنتخب جوستافو بيترو منصبه في 7 أغسطس الجاري.

وفي عام 2019، قطعت فنزويلا وكولومبيا علاقتهما بعد رفض الرئيس الكولومبي السابق إيفان دوكي الاعتراف بإعادة انتخاب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية..