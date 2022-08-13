الجمهور يتفاعل مع عودة الشاب خالد بألبوم غنائي بعد سنوات من الغياب

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إعلان فنان الراي الجزائري الشاب خالد عن ألبومه الغنائي الجديد الذي يقدمه ويعود به إلى الجمهور بعد غياب عن طرح الألبومات لسنوات طويلة.

حيث أن الشاب خالد كان قد طرح برومو ألبومه الغنائي الجديد عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» والذي ظهر فيه البوستر الرسمي للألبوم وقد تصدرت صورته من خلاله.

الشاب خالد يعود من جديد

كما كشف الشاب خالد عن موعد طرح الألبوم من خلال هذا الفيديو والذي سيتم طرحه يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أغسطس، وبمجرد الإعلان عن هذا، تفاعل الجمهور معه بشكل كبير فكتب أحدهم عبر التعليقات قائلا: «وأخيرا»، فيما قال أخر: «كل الحب والاحترام والتقدير الشاب خالد».

وعلق أخر قائلا: «القوة تهدر»، فيما قالت أخرى: «أكيد عامل حاجة هتسعدنا» وانهالت كثير من التعليقات التي عبرت عن سعادتهم بعودته مجددا بعد هذا الغياب عن الألبومات الغنائية.

وفاة والدة الشاب خالد

يذكر أن والدة الشاب خالد كانت قد توفيت مؤخرا وكان قد أعلن عن هذا الأمر المخرج الكويتي يعقوب لمهنى عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث قال: «أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم وأخوي مجيد الحاج إبراهيم بوفاة والدة الشاب خالد الله يرحمها ويغفرلها ولا حول ولا قوة إلا بالله الدعاء إخواني للحاجة فضلا وليس أمرا».

وبعدها أعلن الشاب خالد عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» فقال: «ارقدي في سلام يا أمي الله يرحمك يارب»، وبعدها حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء له.