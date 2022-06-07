نقابة الموسيقيين تنعي والدة الشاب خالد: ندعو لأسرتها بالصبر والسلوان

نعى الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة والدة الفنان الشاب خالد التي توفت مساء اليوم.

نص نعى نقابة المهندسين والدة الشاب خالد

وقال بيان نقابة المهن الموسيقية: «الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة يشاطرون الفنان الشاب خالد أحزانه وينعون وفاة والدته اسكنها الله رحمته ورضوانه ويدعون له ولأسرتها الصبر والسلوان في فقيدتهم المغفور لها بأذن الله».

ومن المقرر أن يلقي الشاب خالد النظرة الأخيرة على والدته اليوم، بعد عودته من بروكسل عاصمة بلجيكا مقر إقامته الدائمة.