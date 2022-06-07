الشاب خالد يعود من بروكسل إلى الجزائر لتشييع جثمان والدته

قرر الشاب خالد، العودة من بروكسل، مركز إقامته الدائم، إلى الجزائر، للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت اليوم، وتوديعها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها قبل مراسم دفنها في مقابر عائلته.

وفاة والدة الشاب خالد اليوم

وكان المخرج الكويتي، يعقوب المهني، أعلن وفاة والدة الشاب خالد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم، وأخوي مجيد الحاج إبراهيم، بوفاة والدة الشاب خالد، الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدعاء إخواني للحاجة فضلًا وليس أمرًا».

الشاب خالد ناعيًا والدته: ارقدي في سلام

ونعى الشاب خالد، والدته، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، بقوله: «ارقدي في سلام يا أمي.. الله يرحمك يا رب».

كما نشر الشاب خالد صورة لأمه وهى تجلس على أحد المقاعد وتقوم بالصلاة.