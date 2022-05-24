وليد منصور: الشاب خالد طلب 20 ألف دولار زيادة قبل الحفل بـ3 أيام.. ومحاميه سبب الأزمة

حل المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، ضيفا علي برنامج «et بالعربي»، وكشف خلال اللقاء، أسباب الخلاف المتبادل بينه وبين الشاب خالد، بسبب أجر الأخير في حفل.

وليد منصور يكشف تفاصيل الخلاف

قال وليد منصور إنه يعمل في مجال تنظيم الحفلات منذ فترة طويلة، تخطت الـ18 عاما، لم يسبق أن حدثت مشكلة مماثلة، خاصة أن المطربين يحصلون على مستحقاتهم قبل أي حفل.

وتحدث وليد منصور، عن ياسر قنطوش محامي الشاب خالد قائلا: «أنا بحترمه وبحبه، ولما كان عنده حاجة مع هيفاء وهبي حليتها، وهو بيحب يشتغل على غير المصريين، وأعتقد إنه هو سبب الأزمة، معندوش غيري، كل شوية يطلع لي بواحد».

وليد منصور ينتظر أن يقدم محامي الشاب خالد ما يثبت صدق ادعاءاته

أكد «منصور»، أنه قدم المستندات التي تثبت سداده لكل مستحقات الشاب خالد عن الحفل، وينتظر أن يقدم محامي الأخير، ما يثبت صدق إدعاءاته بعدم الحصول على الأموال المتفق عليها، موضحا: «أنت بتقول الكلام ده إزاي بعد عشر شهور؟».

وأوضح وليد منصور أنه منح الشاب خالد كل مستحقاته، بعد خصم 10% نسبة الشركة من أجرهم، مشيرا: «هم عايزين ماكسبش حاجة، غير أن الوسيط اللي بينا ماسلمش الفلوس اللي أخدها، إحنا معانا الإيصال أنه مستلم».

قبل الحفل بـ3 أيام لقيت الشاب خالد هياخد 20 ألف دولار زيادة

استطرد وليد منصور: أن «سبب المشكلة مدير أعمال إحدى الفنانات، دون ذكر اسمها، وهو الذي توسط بيني وبين الشاب خالد، للاتفاق على الحفل، وهو الشخص الذي لم يمنح خالد مستحقاته، قبل الحفل بـ3 أيام، لقيت الوسيط بيقول الشاب خالد هياخد 20 ألف دولار زيادة، ومرفضتش».