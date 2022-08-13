«الداخلية» تقدم الدعم والمساندة لـ«مسن بلا مأوى» في الجيزة

تواصل وزارة الداخلية، استراتيجيتها الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال تقديم أوجه المساعدات والخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وذكر بيان للوزارة أصدرته، اليوم السبت، فإنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة العجوزة، تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص «مسن» بلا مأوى.

وأشار البيان إلى أنه على الفور تم إيفاد مأمورية لتقديم الرعاية اللازمة للمسن، واصطحابه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى دور الرعاية.