مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير حوش عيسى، في محافظة البحيرة قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمستشفى أبوالمطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق أبوالمطامير حوش عيسى أمام قرية النجيلة، ما أسفر عن مصرع مسن، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وتبين بالانتقال والفحص وفاة «بخيت جاب الله عبدالملاك» 86 عامًا، مقيم أبو المطامير.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.