مصرع مسن متأثرا بإصابته في حريق مستشفى كفر الشيخ العام

لقي مسن مصرعه، منذ قليل، متأثرا بإصابته في حريق عناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، إذ أكدت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، في بيان، أن الوفاة حدثت لحالة حرجة لمسن كان يُعاني من تليف كبدي.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، نقل جثمانه لمشرحة نفس المستشفى، وإجراءات دفن الجثمان بعد العرض على النيابة العامة، مقدما التعازي لأهل المتوفي، داعيا الله أن يتغمده في واسع رحمته.

وأكد مصدر طبي، أن المريض لقي مصرعه مختنقا، إثر الحريق، لافتا إلى أنه يدعى «م. ع.»، 77 عاما ، محجوزا داخل عناية الباطنة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل حريق مستشفى كفر الشيخ

كان حريق قد شب بعناية الباطنة بالدور الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام، صباح اليوم الأربعاء، إذ تشير التحريات الأولية إلى أن السبب ماس كهربائي، وانتقل للمستشفى اللواء جمال نور الدين، ورافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووجه بسرعة توجه سيارات الدفاع المدني للمستشفى وإخماد الحريق، ومتابعة الحالات التي كانت بعناية الباطنة وسرعة نقل 11 حالة، لعناية مركزة بالمستشفى العام، ونقل عدد منهم لمستشفيات أخرى.

حالة المرضى بعد الحريق

اطمأن محافظ كفر الشيخ، على حالة المرضى بكل الأقسام، واستقرار الوضع بها، بحضور اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفرالشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

ونقلت 6 حالات للعناية المركزة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالتين للعناية المركزة بمستشفى سيدي غازي المركزي، وحالة للعناية المركزة بمستشفى قلين المركزي، وأخرى للعناية المركزة بمستشفى دسوق العام.