كشف غموض مقتل مسن داخل شقته بفيصل.. كاميرات المراقبة فضحت الجاني

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة لغز العثور على جثمان موظف معاش مقتول داخل شقته في منطقة فيصل، وأفادت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وصديقها، حيث تخلصا من الضحية بعدما كشف علاقتهما.

جثة مهشمة الرأس

قالت تحريات إدارة البحث الجنائي في الجيزة التي أجراها العقيد محمد الصغير مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد سعيد رئيس قسم مباحث بولاق الدكرور، إن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من نجل المجني عليه يفيد بالعثور على جثمان والده غارقاً في دمائه داخل شقته بمنطقة فيصل، وبمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة بصحبة المعمل الجنائي والنيابة العامة، وبدأت القوات في مناظرة الجثمان ومعاينة مكان الواقعة، وتحفظت على عدد 4 كاميرات مراقبة في المحلات التجارية المجاورة لعقار محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثمان أن المجني عليه في العقد السادس من عمره، ومهشم الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

الزوجة وصديقها وراء الواقعة

وتوصلت القوات إلى أن الزوجة وصديقها وراء الواقعة، بعدما رصدت الكاميرات صورًا لهما أثناء مغادرتهما الشقة في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وتم استئذان النيابة العامة والقبض على المتهمين، وجاء في محضر الشرطة أن الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها خوفاً من الفضيحة بعد أن اكتشف الضحية علاقتهما، وجار استكمال استجواب المتهمين حول كيفية ارتكابهما الواقعة.