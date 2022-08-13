طارق الملا.. وزير الاكتفاء الذاتي من الغاز يستمر في عمله

استمر المهندس طارق الملا، في منصبه، وزيرا للبترول والثروة المعدنية، رغم التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، ليواصل عمله المستمر منذ 7 سنوات في تطوير قطاع البترول إذ عقد اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية وتنمية وتجديد اللوائح، حتى حقق قطاع الغاز الاكتفاء الذاتي في عهده.

«الملا» عمل في بداية حياته، مهندس ميكانيكا وتدرج في العديد من المناصب الكبرى في الشركات العالمية والمصرية، إلى أن وصل لمركز نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ثم تولى منصب رئيس الهيئة المصرية العامة، وعقب ذلك وضعت الدولة المصرية ثقتها به ليكون وزير البترول المصري بوزارة المهندس شريف إسماعيل لعام 2015.

زيادة إنتج قطاع البترول والغاز الطبيعي

وسعى «الملا» إلى زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وتقديم عروض جاذبة للشركات الأجنبية، وتحويل الدولة إلى مصدر إقليمي لتداول وتصدير الغاز الطبيعي والطاقة، وكذلك تغيير اللوائح وتعديل قوانين التعدين في مصر لجذب الكثير من المستثمرين لإخراج المعدن الأصفر من باطن الأرض، والاتجاه إلى التصدير والإنتاج المحلي.

كما ساهمت الوزارة في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال إدخال الغاز الطبيعي للعديد من القرى الفقيرة، بدلًا من أنابيب البوتاجاز.

الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية

واهتم «الملا» بالاستثمارات الأجنبية باعتبارها الطريق الأساسي للنهوض بالقطاع، ولانعكاسها بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد المصري بشكل عام، وسعى دائماً لجذب المستثمرين للعمل في مصر بكافة الطرق من خلال تسهيلات، والعمل على توفير البيانات والخرائط الجيولوجية بشكل رقمي وإلكتروني حديث.